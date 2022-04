Wißgoldingen: Potenzial für viel Wohnraum auf dem Löwen-​Areal mitten im Dorf

Der schon erfolgte Abbruch des „Löwen“ und der noch ausstehende Abriss eines kleinen Gebäudes eröffnen in Wißgoldingen eine städtebauliche Chance. In verdichteter Bauweise, aber zum Dorf passend, sollen fast 20 Wohnungen für alle Generationen entstehen.

Dienstag, 26. April 2022

Gerold Bauer

In Wißgoldingen wollte die Gemeinde es nicht einfach dem freien Markt überlassen, was aus dem ehemaligen Gasthaus „Löwen“ – direkt gegenüber der Kirche gelegen – wird.





Wo das Areal an der Ecke Schmiedgasse/​Petershofgasse liegt, sehen Sie hier!



In vielen Orten, vor allem im sehr ländlichen Bereich, vollzieht sich die bauliche Entwicklung eher am Rand. Vor allem wenn es um Wohnraum für junge Familien geht, denen dann Grundstücke fürs klassische Einfamilienhaus offeriert werden. Die Folge: In den alten Ortskernen gibt es oft leerstehende Immobilien, für die sich in der Regel kein Investor findet, um als Bauträger auch auf dem Land sinnvolle Innenentwicklung zu fördern.

