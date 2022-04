Augustinus-​Gemeindehaus in Gmünd: Der Umbau geht bald los

Der Baubeginn am Augustinus-​Gemeindehaus geht nun los. Der evangelische Kirchenpfleger Eberhard Schmid wird zwar schon diese Woche in den Ruhestand verabschiedet, ist aber bereit — bis sein Nachfolger eingearbeitet ist — „sein“ Großprojekt mit einem Volumen von knapp sieben Millionen Euro weiterhin zu betreuen.

Mittwoch, 27. April 2022

Gerold Bauer

Der Auftakt für den Elsässer-​Bau fand 1913, also ein Jahr vor Ausbruch des ersten Weltkriegs, statt. Die Sanierung und der Umbau stehen nun wie einst unter dem Motto „Dieses Haus gehört den Menschen“. Es soll noch stärker als schon jetzt vor allem ein Ort der Begegnung sein. Mängel in der Bausubstanz, ein nicht mehr zeitgemäßer Energieverbrauch und höhere Brandschutzauflagen machen umfangreiche Bauarbeiten nötig, die in der Summe knapp sieben Millionen Euro ausmachen. Der Saal wird komplett erneuert und bekommt eine moderne Küche sowie eine verbesserte Akustik. Die Beleuchtung wird optimiert und das Foyer zu einem hellen Entree erweitert.

„Eberhard Schmid war ein Segen für unsere evangelischeGesamtkirchengemeinde. Er war nie dertypische Verwalter, sondern immer einer, der Wege gefunden hat, um etwas möglichzu machen!“ Man merkt es Dekanin Ursula Richter an, dass sie dem Mann, der die kirchlichen Finanzen und die Koordination der Bautätigkeiten an kirchlichen Immobilien in Gmünd so gut im Griff hatte, nachtrauern wird. Am Sonntag wird Schmid um 10.15 Uhr in der Augustinus-​Kirche offiziell verabschiedet.





Warum dieses Bauprojekt für Gmünd eine so große Bedeutung hat, lesen Sie am 27. April in der Rems-​Zeitung. Und wo das Gebäude steht, sehen sie hier!



