Genossenschaftsmodell für mehr Hausärzte im Schwäbischen Wald

Nirgendwo im Land werden Ärzte momentan dringender gesucht als im Schwäbischen Wald. Auf Initiative des Landratsamts und der Ärzteschaften Aalen und Schwäbisch Gmünd wird deshalb eine hausärztliche Genossenschaft gegründet.

Mittwoch, 27. April 2022

Alexander Gässler

Das Ziel ist, die ambulante Versorgung aufrecht zu halten und zu verbessern. Das soll mit Medizinischen Versorgungszentren gelingen. Solche MVZ können Ärztinnen und Ärzte auch in Teilzeit anstellen sowie von Verwaltungsaufgaben entlasten. Zudem soll der Entwicklung entgegengewirkt werden, dass private Finanzinvestoren Praxen als Renditeobjekte aufkaufen.





Gründungsmitglieder der Genossenschaft werden laut einer aktuellen Mitteilung des Landratsamts Ärztinnen und Ärzte sowie die zwölf Gemeinden des Schwäbischen Walds sein. Leinzell will dabei sein. Das hat Bürgermeister Ralph Leischner jetzt im Gemeinderat bestätigt.





Was im Gemeinderat noch besprochen wurde, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

