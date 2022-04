Handballfrauen der HSG Bargau/​Bettringen holen Bezirksliga-​Titel

Foto: Johannes Zimmermann

Mit einem 31:27-Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft der HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf haben die Handballerinnen der HSG Bargau/​Bettringen die Bezirksliga-​Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht.

Mittwoch, 27. April 2022

Benjamin Richter

Wie das denkwürdige Heimspiel weiter verlief und warum gerade die Schlussphase noch einmal richtig nervenaufreibend wurde, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Das Drehbuch für dieses Saisonfinale hätte spannender nicht geschrieben werden können. Zunächst legten am vergangenen Samstag die Damen II der HSG Bargau/​Bettringen in der Bezirksklasse mit einem 24:21-Heimerfolg über die HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf III vor, ehe die Damen I gleich im Anschluss mit einem 31:27-Sieg über die HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf II nachlegten.Hochmotiviert starteten die gastgebenden Bezirksliga-​Handballerinnen in der rappelvollen Bargauer Fein-​Halle in die alles entscheidende Partie. Die ersten Akzente setzten jedoch die Gäste, die bereits nach kurzer Zeit mit 3:1 in Führung gingen. Eindringliche Kommandos von der Trainerbank sorgten dann aber dafür, dass sich insbesondere das Defensivverhalten der HSG Bargau/​Bettringen verbesserte und deutlich aggressiver agiert wurde.

