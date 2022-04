Lammplatz-​Pavillon Mutlangen hat einen neuen Pächter

Foto: astavi

Tanja und Alexander Disam sind die neuen Pächter des Lammplatz-​Pavillon in Mutlangen. Am Donnerstag wurde der Pachtvertrag unterzeichnet.

Donnerstag, 28. April 2022

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



Tanja und Alexander Disam betreiben bereits das Restaurant in der Tanzschule. Für das „Pavillon Disam“ am Lammplatz haben sie ein besonderes Konzept ausgearbeitet. Das Lokal soll jeden Tag geöffnet sein, an Werktagen von 9 bis 23 Uhr und am Wochenende jeweils einen halben Tag. Weil sich das Pavillon in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Grundschule befindet, soll es auch ein „Schüler Angebot“ geben. Freuen dürfen sich die Kinder auf Pommes, Currywurst, Maultaschen und Eis,

