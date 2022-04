Maifest: Fußballer der SG Bettringen lassen Zeltfest wieder aufleben

Foto: sgb

Für einen gelungenen „Tanz in den Mai“ sorgt an diesem Samstag ab 20.30 Uhr im Festzelt am Bettringer Freibad die Partyband „Members“.

Donnerstag, 28. April 2022

Benjamin Richter

56 Sekunden Lesedauer



Wer dabei sein möchte, kann sich seine Eintrittskarten im Online-​Shop zum Vorverkaufspreis von nur zehn Euro + VVK-​Gebühren sichern. Den Link zum Online-​Shop findet man auf sgb​fuss​ball​.de. An der Abendkasse beträgt der Eintrittspreis zwölf Euro. Als zusätzliches Schmankerl gibt es für jeden Gast, der bis 20.15 Uhr im Zelt ist, ein Freigetränk oben drauf.





Die Sonderseite „34. Maifest der SG Bettringen“ liefert am 28. April in der Rems-​Zeitung Informationen dazu, was Gäste von der Party am Samstagabend erwarten können und welches Programm für den Feiertag geplant ist. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Nach zweijähriger Pause wird das traditionelle Zeltfest der Fußballabteilung der SG Bettringen am 30. April und 1. Mai wieder stattfinden. Nachdem lange unklar war, ob eine Großveranstaltung stattfinden kann, haben sich die Verantwortlichen der SGB-​Fußballer entschieden, ihr Zeltfest dieses Jahr wieder aufleben zu lassen.Zum Auftakt der 34. Auflage des beliebten Fests sorgt am Samstag, 30. April, ab 20.30 Uhr die Partyband „Members“ für einen gelungenen „Tanz in den Mai“. Einen Tag später folgt am Feiertag nach dem obligatorischen Frühschoppen der Mittagstisch mit Hähnchen und Leckerem vom Grill. Natürlich wird es am 1. Mai wieder Blasmusik vom Feinsten geben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



208 Aufrufe

224 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen