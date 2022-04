Schafft Außenseiter TV Weiler im Fußball-​Bezirkspokal die Sensation?

Foto: Astavi

Nur ein Sieg trennt den A-​Ligisten TV Weiler noch vom Finale des Bezirkspokals Ostwürttemberg. Doch auch das Halbfinale ist bereits ein Novum in der Klubgeschichte, und gegen die favorisierte TSG Hofherrnweiler II muss vor allem die Defensive halten.

Donnerstag, 28. April 2022

Benjamin Richter

Zur Taktik hält sich Trainer René Franke bedeckt, verrät lediglich so viel: „Der Plan ist auf jeden Fall, in der Defensive sicher zu stehen. Da müssen wir die Räume eng machen und Leichtsinnsfehler vermeiden.“

Mehr als den gebotenen Respekt nötigt die höhere Spielklasse der TSG den Kickern aus Weiler unterdessen nicht ab: „Bei uns sind schon einige Vereine in der Favoritenrolle angereist“, gibt der neue Coach zu bedenken, „und von denen haben nicht wenige auf Granit gebissen.“





Wie sich der jüngste Trainerwechsel beim TV Weiler auf das Pokalspiel auswirken könnte und welcher Gegner im Finale warten würde, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29. April.



Wenn der A-​Ligist TV Weiler am Freitagabend (19 Uhr) im Halbfinale des Bezirkspokals des Fußballbezirks Ostwürttemberg gegen die TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach II antritt, kann man in dem Gmünder Ortsteil mit Fug und Recht vom Spiel des Jahres sprechen. Nie zuvor ist der TVW im Pokal so weit vorgerückt – und keinem anderen Kreisligisten war in dieser Saison der Halbfinaleinzug vergönnt.Im Viertelfinale im Oktober waren die Mannen aus Weiler gegen den Bezirksligisten SSV Aalen erfolgreich. In dessen Spielklasse geht auch die Zweite der TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach auf Punktejagd – und findet sich als Gast auf dem Rasenplatz in Weiler deshalb eindeutig in der Favoritenrolle wieder.

