Die Feuerwehr Rehnenhof-​Wetzgau lässt es im August krachen

Vom 5. bis 7. August feiert die Abteilung Rehnenhof-​Wetzgau der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ihr 125-​jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen im Himmelsgarten.

Freitag, 29. April 2022

Alexander Gässler

Das Feuerwehrfest soll kreativ und familienfreundlich werden, der Spaß soll nicht zu kurz kommen.







Was im Detail geplant ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Die Planungen für das Festwochenende laufen schon seit zwei Jahren, immer mit Verunsicherungen und im Schatten von Corona. Doch jetzt freuen wir uns alle, dass es endlich wieder ein großes Feuerwehrfest mit einem Programm für alle Generationen geben kann“, sagt Abteilungskommandant Mathias Weiß.

