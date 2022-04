Warum Rauchen heute nicht mehr cool ist

Foto: günther gumhold /​pix​e​lio​.de

Zigaretten und Co. sind schädlich, das ist bekannt. Trotzdem qualmte zum Beispiel in den 60er Jahren noch fast jeder, immer und überall. Was ist seitdem passiert? Welche Rolle spielen Staat und Pandemie, und wer raucht heute noch?

Freitag, 29. April 2022

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



Es ist der 30. September 1976. Helmut Schmidt, der damalige Bundeskanzler, hockt in der Diskussionsrunde „Drei Tage vor der Wahl“. Zwischen seinem Zeigefinger und Mittelfinger klemmt locker eine Zigarette, von der kleine Rauchwölkchen aufsteigen, während er seine Gegner – Helmut Kohl, Franz-​Josef Strauss, Hans-​Dietrich Genscher – zurechtweist. Die Diskussion ist hitzig. Schmidt allerdings qualmt genüsslich vor sich hin. Damals normal, heute undenkbar.

