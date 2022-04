Weiter umstritten: Der Pflegeheim-​Neubau auf dem Gmünder Schönblick

Foto: astavi

Es war zuletzt etwas still geworden um den geplanten Neubau auf dem Schönblick. Doch jetzt geht es in die finale Genehmigungsphase. An diesem Freitag befasst sich der Ortschaftsrat Rehnenhof-​Wetzgau mit dem Bebauungsplan für das Millionen-​Projekt.

Freitag, 29. April 2022

Alexander Gässler

28 Sekunden Lesedauer







Warum der Schönblick investieren muss und was die Kritiker des Projekts sagen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Auf Nachfrage der Rems-​Zeitung skizziert Schönblick-​Geschäftsführer Martin Scheuermann nochmals, worum es geht. Geplant ist ein Pflegeheim mit 60 Pflegeplätzen – vier Wohngruppen a 15 Plätze auf zwei Etagen. Darüber entsteht ein weiteres kleines Geschoss für Seniorenwohnungen – als Erweiterung der bestehenden Seniorenwohnanlage. Der Neubau entsteht auf dem Schönblick-​Grundstück an der Willy-​Schenk-​Straße . Der evangelische Waldkindergarten muss weichen.

