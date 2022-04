Igginger Ostermarkt: „Endlich wieder bekannte Gesichter“

Foto: dw

Der Igginger Ostermarkt findet alle zwei Jahre statt. Doch im vergangenen Jahr musste er ausfallen und wurde auf dieses Jahr verschoben. Um so erfreuter strömten am Sonntag die Menschen zu den zahlreichen Ständen in die Ortsmitte.

Sonntag, 03. April 2022

Edda Eschelbach

Wie gelöst schienen die Besucher, die am Sonntag die Gelegenheit wahrnahmen, über den Igginger Ostermarkt zu bummeln. Im zweijährigen Rhythmus laden Aussteller aus Iggingen und Umgebung dazu ein. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt; bei den Igginger Grundschulkindern gab es knusprige Waffeln, vitaminreiche Smoothies bot der VfL Iggingen an. Beim Backhäusle standen die Menschen Schlange, um einen Salzkuchen zu ergattern, an anderer Stelle gab es Osterhasen als Gebäck, oder es wurde mit Gulaschsuppe und Schnitzeln bewirtet. Die Kotteler Schänke war aufgebaut, und wem es pandemiebedingt nicht vergönnt war, sich beim Weihnachtsmarkt an einem Glühwein zu wärmen, der konnte es jetzt in der Vorosterzeit tun.





