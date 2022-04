Schauort: Mit der Schwäbischen Waldbahn unterwegs

Foto: swb

Ob mit einer historischen Dampf– oder mit einer Diesellok: Die Schwäbische Waldbahn fährt an jedem Fahrtag zweimal von Schorndorf in Richtung Schwäbischer Wald und zurück.

Sonntag, 03. April 2022

Edda Eschelbach

Steil Bergauf heißt es auch im Jahr 2022 bei der Schwäbischen Waldbahn. Vom Remstal in den Schwäbischen Wald, von Schorndorf nach Rudersberg und Welzheim über drei imposante Viadukte führt die Fahrt durch einen eindrucksvollen Landschaftswechsel hinaus aus der Stadt Schorndorf über blühende Streuobstwiesen hinein in den märchenhaften Schwäbischen Wald. Der Museumszug mit historischer Dampf– und Diesellok startet die Saison am Ostermontag, 18. April, mit einer Sonderfahrt ab Stuttgart Hauptbahnhof.







Die Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung hat dieses Mal die Schwäbische Waldbahn als Schauort im Fokus und bietet auch Infos zu Fahrplan und besonderen Highlights. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch online im iKiosk.



