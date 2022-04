TSV Alfdorf/​Lorch: 24:26 in Waiblingen

Fast wäre dem Handball-​Württembergligisten TSV Alfdorf/​Lorch eine faustdicke Überraschung gelungen, aber eben nur fast. Der gastgebende Tabellenführer VfL Waiblingen bezwang das Schlusslicht mit 26:24 (13:10).

Sonntag, 03. April 2022

Alex Vogt

Der TSV Alfdorf/​Lorch agierte aber sehr motiviert und zeigte von Beginn an, dass man nicht gewillt war, gegen den haushohen Favoriten die Punkte ohne Gegenwehr abzugeben.





Die Gastmannschaft hat sich in einem weniger hochklassigen Spiel einmal mehr selbst geschlagen. Durch technische Fehler und dem Auslassen von hundertprozentigen Chancen. So hatte der Tabellenführer nach 60 Minuten beim 26:24 zwei Punkte auf der Habenseite, die dem TSV Alfdorf/​Lorch im Kampf um den Klassenerhalt so gut getan hätten.

