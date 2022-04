Beilage zum Wochenende: Berufswahl und Blick ins Backhäusle

Foto: Gerhard Nesper

Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung wirft einen Blick auf die Arbeitgeber, die sich für die Gmünder Ausbildungsmesse am 3. Mai angekündigt haben. Der Frage, wie traditionelles Backen geht, ist unser Redakteur für die aktuelle Reportage im Backhäusle im Wetzgauer Himmelsgarten nachgegangen.

Samstag, 30. April 2022

Benjamin Richter

36 Sekunden Lesedauer







Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.

Viel hat unser Kollege dabei über ideale Backtemperaturen und die Fachsprache der Bäcker gelernt. Traditionell geht es auch in Weißenstein zu, wovon schon das bereits im Jahr 1360 verliehene Stadtrecht kündet. Die ehemals eigenständige Stadt, die 1974 in der Stadt Lauterstein aufgegangen ist, steht im Mittelpunkt der neuen Schauorte-​Seite.Von ihren lange verschobenen und nun endlich stattgefundenen Versammlungen berichten zahlreiche Vereine. Mit vielen schönen Fotos und einem Brief haben auch die Leserinnen und Leser erneut zum Gelingen der Beilage beigetragen. Ganz entspannt kann dann noch zur kniffligen Rätselseite geblättert werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



156 Aufrufe

145 Wörter

59 Minuten Online



Beitrag teilen