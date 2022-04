Gmünder Ausbildungsmesse: Am 3. Mai in die berufliche Zukunft starten

Am Dienstag, 3. Mai, stehen die Türen des Congress-​Centrums Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd wieder für all diejenigen offen, die sich über aktuelle Ausbildungs– und Studienmöglichkeiten in und um Gmünd informieren wollen.

Es sollten nur Verrichtungen übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen. Azubis sind darüber hinaus für die Teilnahme am Berufsschulunterricht und für Prüfungen freizustellen.





Die Sonderbeilage „Gmünder Ausbildungsmesse 2022. Dein Beruf — deine Zukunft“ liefert in der Rems-​Zeitung am 30. April Informationen zu den Betrieben und Unternehmen, die sich bei der Messe präsentieren und auf der Suche nach den Fachkräften von morgen sind. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Den richtigen Beruf für sich zu finden, ist für viele junge Menschen Herausforderung. Zunächst müssen die eigenen Interessen, Stärken und Fertigkeiten abgewogen werden.Wenn dann der Berufswunsch feststeht, geht es auf die Suche nach dem passenden Ausbildungsbetrieb. Dabei gibt es eindeutige Merkmale, an denen man eine gute Ausbildung erkennt.Als Ausbildungsbetrieb stellen Arbeitgeber ihren Azubis alle Werkstoffe und Materialien zur Verfügung und vermitteln Fertigkeiten und Kenntnisse, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich sind.

