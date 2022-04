Verkehrsteiler mit Gehweg für Leinweiler

Foto: Gemeinde Schechingen

Aufgrund der langen, geraden und abschüssigen Strecke am Ortseingang überschreiten viele Autofahrer die zulässigen 50 km/​h teils deutlich. Dadurch kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Fußgänger im Ort. Nun bekommt Leinweiler einen Verkehrsteiler mit Gehweg.

Samstag, 30. April 2022

Nicole Beuther

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Überdies ist der Lettenweg vor dem Ortseingang bisher nicht über einen Gehweg erreichbar, so dass die dortigen Bewohner, darunter auch Schulkinder, auf der Straße laufen müssen. Das alles soll in Zukunft ein Ende haben. Bereits im Jahr 2015 wurden erste Planungen für einen Verkehrsteiler und die Verlängerung des bestehenden Gehwegs angestellt, seinerzeit jedoch nicht weiterverfolgt. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hat Bürgermeister Stefan Jenninger die Planungen mit Frank Biekert vom Ingenieurbüro LKP aus Mutlangen wiederaufgenommen.Im März 2021 traf der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zum Bau von Verkehrsteiler und Gehweg. In der Juli-​Sitzung wurde die von LKP erarbeitete Planung gebilligt. Aus der Ausschreibung, auf die sich sechs Firmen beworben hatten, ging die Firma ASTRA GmbH aus Schwäbisch Gmünd mit einem Pauschalpreis von 208.000 Euro als günstigster Bieter hervor und erhielt den Auftrag. Das Regierungspräsidium Stuttgart unterstützt die Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit mit einem Zuschuss in Höhe von 39.500 Euro aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.Bürgermeister Stefan Jenninger freut sich: „Der Wunsch der Bürgerschaft von Leinweiler nach einer Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Ortsdurchfahrt wird in die Tat umgesetzt.“ Wie Frank Biekert von LKP erläutert, werden im Zuge der Maßnahme die Strom– und Telekommunikationskabel in die Erde verlegt sowie eine Leerrohr für Breitband mitverlegt. Insgesamt ist eine Bauzeit von zwölf Wochen vorgesehen. Für einen reibungslosen Bauablauf ist eine Vollsperrung erforderlich. Bei gutem Wetter kann die Bauzeit eventuell verkürzt werden.

