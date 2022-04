Großdeinbach und die Ukraine-​Hilfe: Ein Dorf engagiert sich für den Frieden

Fotos: gbr

Unter der Regie des TSV Großdeinbach engagierte sich der ganze Stadtteil im Rahmen einer Benefiz-​Veranstaltung mit gutem Essen, Sport und viel Musik für die Unterstützung der Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen sind.

Montag, 04. April 2022

Gerold Bauer

Um diesen Menschen zu helfen, hat sich in Schwäbisch Gmünd eine ganz große bürgerschaftliche Aktion gebildet. Leute aller Generationen helfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie spenden Geld, stellen Wohnraum zur Verfügung oder bieten den Geflüchteten Essen und Kleidung an. Und das Allerwichtigste: Sie bieten Sicherheit und vermitteln Geflüchteten das Gefühl, in Schwäbisch Gmünd willkommen zu sein.





Ein mustergültiges Beispiel, wie Hilfe aussehen kann, erlebte das Publikum am Samstag bei einer Benefizveranstaltung in Großdeinbach. Unter der Regie des TSV wurde in sehr kurzer Zeit ein abendfüllendes Programm organisiert und für die Bewirtung der spendenfreudigen Gäste ein Maultaschen-​Büffet angerichtet.







Den Bericht über diese beispielhafte Benefiz-​Veranstaltung lesen Sie am 4. April in der Rems-​Zeitung!



