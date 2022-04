Maskenpflicht fällt: Schulen setzen auf Freiwilligkeit

Eigentlich müssen Schüler und Lehrpersonal seit dem 4. April an den Schulen keine Masken mehr tragen. Vielen Schulleitungen im Raum Gmünd bereiten die hohen Inzidenzen jedoch Sorgen, sie appellieren daher, die Maske weiterhin freiwillig zu tragen.

„Wir weisen mit eindringlicher Bitte darauf hin, dass das weitergehende Tragen der Masken angesichts der angespannten Coronalage und hohen Inzidenzwerte dringend zu empfehlen ist“, so schreibt Johannes Miller, Schulleiter des Rosenstein-​Gymnasiums in einem Rundbrief an die Eltern. Zwar sei die Freude und Erleichterung über neuen, deutlich milderen Corona-​Regeln an den Schulen verständlich, Vorsicht aber trotzdem geboten.

Auch am Parler-​Gymnasium hatte man einen derartigen Appell an Eltern und Schüler gerichtet. „Wir hatten seit den Faschingsferien verstärkt Corona-​Fälle, sowohl bei den Schülern als auch beim Lehrpersonal“, sagt Schulleiter Thomas Eich. Der Appell scheint nicht umsonst gewesen zu sein: Etwa 75 Prozent der Schülerschaft hätten am ersten Montag ohne Maskenpflicht dennoch eine Maske getragen, so Eich.



Von der Friedensschule berichtet Schulleiterin Daniel Maschka-​Dengler ähnliches: „Unter den Grundschülern trug etwa ein Drittel eine Maske, in der Sekundarstufe war es fast die Hälfte.“



Bis zu den Osterferien wolle man diesen Appell aufrecht erhalten, heißt es von allen drei Schulen. Dabei wird betont, dass es sich keinesfalls um eine Pflicht handele. „Wir können und wollen niemanden mehr zwingen, eine Maske zu tragen“, sagt Eich.







Mehr darüber, wie die Schulen im Raum Gmünd das Thema handhaben, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



