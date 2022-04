Fußverkehrs-​Check in Schwäbisch Gmünd: Wie gut kommen Fußgänger durch die Stadt?

Foto: gbr

Wie gut kommt man als Fußgänger durch Schwäbisch Gmünd? Die Fußverkehrs-​Check hat dies überprüft. Beim Abschlussworkshop am Dienstag, 5. April, um 18 Uhr im Gmünder Rathaus werden Ergebnisse präsentiert.

Mit dem Fußverkehrs-​Check hilft das Land den Kommunen dabei, die Weg für Fußgänger angenehmer und sicherer zu machen. Dies geschieht sehr bewusst nicht nur aus der Perspektive der Verwaltung oder von Verkehrsexperten, sondern auch unter Einbeziehung der Bürgerschaft.





Vorab erklärt die Rems-​Zeitung am 5. April, was ein Fußverkehrs-​Check ist. Und natürlich berichtet die RZ am 6. April über die Präsentation im Rathaus.



