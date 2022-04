Schwäbisch Gmünd: Steffen Alt verlässt DRK

Foto: blumenzwerg

Umbruch beim DRK Schwäbisch Gmünd: Nach drei Jahren verlässt Steffen Alt den Kreisverband. Wie geht es nun weiter?

Dienstag, 05. April 2022

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



Da innerhalb des Kreisverbandes strukturelle Veränderungen anstehen, „ist dies der richtige Zeitpunkt für Steffen Alt sich einer neuen Aufgabe zu stellen und die Geschäftsführung in andere Hände zu übergeben“, schreibt das Deutsche Rote Kreuz am Dienstag in einer Pressemitteilung. Welche neue Aufgabe das sein wird, lässt die Mitteilung offen. Und auch Alt selbst kann „offiziell noch nicht sagen, wie es weiter geht“. Fest steht indes: Zum Sommer wird er das DRK verlassen. Nach Informationen der Rems-​Zeitung wird Bruno Bieser Interimsgeschäftsführer, bis Alts Stelle neu besetzt ist.

