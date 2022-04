Einbruch in Gmünd: Wäschesack mit Socken gestohlen

Symbol-​Foto: ibb

Mit einer seltsamen Beute machte sich ein Einbrecher in der Gmünder Innenstadt davon. Nachdem er in einen Keller eingedrungen war, ließ er lediglich einen Wäschesack mitgehen. Inhalt: Socken!

Mittwoch, 06. April 2022

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



Diesem Vorfall beschreibt das Polizeipräsidium Aalen so: Zwischen 19.15 Uhr und 21 Uhr am Dienstagabend verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Garage und einem Kellerraum eines Gebäudes in der Straße „Höferlesbach“. Dort riss der Täter ein Stromkabel aus der Halterung, durchwühlte eine Waschmaschine und einen Trockner und entwendete letztlich ein Wäschesäckchen, in dem sich Socken befanden. Der Eindringling verteilte im Anschluss noch den Inhalt mehrerer Mülltonnen im Keller.







Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/​3580. Wo sich die Straße Höferlesbach in Schwäbisch Gmünd befindet sehen sie hier!



