Heubach sammelt ab sofort Ökopunkte

Foto: gbr

Um künftige Eingriffe in Natur und Umwelt schneller ausgleichen zu können, baut die Stadt vor. Das Ingenieurbüro „Plan Werk Stadt“ aus Westhausen legt ein kommunales Ökokonto an.

Mittwoch, 06. April 2022

Alexander Gässler

Viele Städte und Gemeinden haben schon eins. Die Stadt Heubach zieht nun nach. Der Gemeinderat hat am Dienstag den Landschaftsarchitekten Andreas Walter damit beauftragt, ein kommunales Ökokonto zu erstellen. Vorteil: Sobald ein neuer Bebauungsplan entwickelt wird, kann die Stadt darauf zurückgreifen. Das beschleunigt das Verfahren und wertet Heubach im Idealfall ökologisch auf.







Wofür es Ökopunkte gibt und was Kritiker sagen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







