Bauserie: Gemeinschaftliche Wohnprojekte

Foto: Rainer Aichele

Gemeinschaftliches Wohnen — dass dieses Konzept mehr beinhaltet als Hippie-​WGs, wird zunehmend deutlich. In einer Wahlfamilie zu leben und Ressourcen gemeinschaftlich zu nutzen, wird immer beliebter. Auch in der Region gibt es dazu einige Angebote.

Donnerstag, 07. April 2022

Sarah Fleischer

20 Jahre lang wohnten Rainer und Hannelore Aichele auf dem Hof Klostersee an der Ostsee, einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt für Senioren. „Das ist nicht direkt ein Selbstversorgerhof, aber es gibt einen Dorfladen, eine Käserei und eine Bäckerei“, erzählt er. „Wirklich außerhalb einkaufen gegangen sind wir also nicht.“ Auch Car-​Sharing gebe es auf dem Hof, sowie regelmäßige Mieterversammlungen.

Der Hof Klostersee ist eine von vielen gemeinschaftlichen Wohnformen. „Es gibt keine einheitliche Definition gemeinschaftlichen Wohnens, auch weil das Erscheinungsbild so vielfältig geworden ist“, heißt es dazu in der Publikation „Familien in gemeinschaftlichen Wohnformen“ des Bundesinstituts für Bau-​, Stadt– und Raumforschung. Es handele sich allgemein um Wohnformen, bei denen mehrere Haushalte an einem Wohnstandort leben und sich für das gemeinschaftliche Leben, gegenseitige Unterstützung oder auch einen gemeinsamen Lebensgrundsatz engagieren.Das Klischee, dass nur alternative Ökos solche Wohnformen nutzen, treffe indes nicht mehr zu, sagt Karin Demming, Pressesprecherin von bring-​together . Die Matching-​Plattform bietet Interessierten die Möglichkeit, ein für sie passendes Wohnprojekt zu finden. Rund 40 solcher Projekte sind für Baden-​Württemberg dort gelistet — mit „RemstalLeben“ auch eines in Schorndorf.