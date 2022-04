Das Infektionsgeschehen in den Gemeinden im Ostalbkreis

Screenshot: Landratsamt

Das Landratsamt hat die Zahlen zum Infektionsgeschehen in den Gemeinden aktualisiert. Eine Übersicht (Stand: 7. 4., 0.01 Uhr).

Donnerstag, 07. April 2022

Rems-Zeitung, Redaktion

48 Sekunden Lesedauer



Abtsgmünd: 134 (Veränderung: –9), Bartholomä: 64 (+27), Böbingen: 85 (+2), Durlangen: 48 (0), Eschach: 23 (0), Essingen: 106 (+3), Göggingen: 62 (0), Gschwend: 162 (+14), Heubach: 231 (+17), Heuchlingen: 29 (0), Iggingen: 53 (+8), Leinzell: 29 (0), Lorch: 197 (+11), Mögglingen: 90 (+11), Mutlangen: 134 (+11), Obergröningen: 8 (+4), Ruppertshofen: 27 (+1), Schechingen: 40 (+1), Schwäbisch Gmünd: 1149 (+113), Spraitbach: 50 (+1), Täferrot: 22 (0), Waldstetten: 122 (+4), Aalen: 1178 (+24), Ellwangen: 456 (+2).





In Alfdorf im Rems-​Murr-​Kreis gibt es aktuell 105 (+20) Fälle, Stand: 6. 4., 16.21 Uhr.







So verteilt sich die 7-​Tage-​Inzidenz einzelner Altersgruppen im gesamten Ostalbkreis: In der Gruppe von 80 Jahren und älter: 688, in der Gruppe von 60 – 79 Jahren: 786, in der Gruppe von 35 – 59 Jahren: 1475, in der Gruppe von 15 – 34 Jahren: 1577 und in der Gruppe von 0 – 14 Jahren: 1616.





