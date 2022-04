Freibadsaison 2022: Vorbereitungen in vollem Gange

Foto: astavi

Die Vorbereitungen auf die Freibadsaison sind im Gmünder Bud-​Spencer-​Bad und in den anderen Freibädern der Region in vollem Gange. Die Vorfreude ist sehr groß: Schließlich steht 2022 wieder eine ganz gewöhnliche Badesaison bevor. Zwei Jahre lang war der Freibad-​Besuch an strenge Corona-​Auflagen geknüpft.

Freitag, 08. April 2022

Nicole Beuther

Was bis zur Eröffnung am 8. Mai noch alles getan werden muss und wie weit die anderen Freibäder mit ihren Vorbereitungen sind, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Neben dem durchwachsenen Wetter sorgten im vergangenen Jahr auch die Auflagen der Corona-​Verordnung für eine eher verhaltene Freibadsaison. Mit Blick auf die Badesaison 2022 war daher der Wunsch nach einem „normalen“ Sommer allgegenwärtig. Bestimmte Zeitfenster, begrenzte Badegästeanzahl, Wegweiser und der Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem tagesaktuellen negativen Coronatest – all das wird es dieses Jahr nicht mehr geben. „Aktuell planen wir wie vor Corona“, so Steffen König, Leiter Vertrieb Marketing und Digital bei den Gmünder Stadtwerken.

