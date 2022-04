Neuer Ärger um die Brezelparkplätze in Gmünd

Weil ein Fahrer der Gmünder Tafel ein Knöllchen bezahlen soll, fordert Anwohner Jürgen Stemke in einem Facebook-​Post Verbesserungen bei der Verkehrssituation in den Schmiedgassen. Die Stadt zeigt sich offen. Drückt im Fall des Falschparkers aber kein Auge zu.

Freitag, 08. April 2022

Alexander Gässler

Es funktioniert einfach nicht. Meint Jürgen Stemke. Die Rede ist von den Kurzzeitparkplätzen in der Hinteren Schmiedgasse . Die waren im vergangenen August eingerichtet worden, indem die Stadt öffentlichkeitswirksam mehrere Brezeln auf den Asphalt malen ließ. 15 Minuten halten, um beim Bäcker Frühstück zu kaufen, in der Apotheke ein Rezept einzulösen, in der Reinigung den Anzug oder im Laden ein Kleid abzuholen.

Aber das Prinzip funktioniert halt nicht, weil die Autos länger stehen bleiben und dann kein Parkplatz frei ist. „Viele Kunden beschweren sich, weil sie nicht parken können“, sagt Jürgen Stemke.





Was er jetzt von der Stadt erwartet und wie das Rathaus reagiert, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.





Im August wurden Gmünds erste Brezelparkplätze eingerichtet.





