Normannia Gmünd: 2:1 in Hofherrnweiler

Im Ostalbderby bei der TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach ist dem Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd ein 2:1-Sieg gelungen. Bis zur 76. Minute waren die Normannen noch mit 0:1 in Rückstand gelegen.

Samstag, 09. April 2022

Alex Vogt

Über weite Strecken der ersten Halbzeit passierte vor beiden Toren zunächst nicht viel in diesem Ostalbderby. Kurz vor der Pause ging dann die TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach in Führung. Magnus Haas traf in der 43. Minute zum 1:0.Bei diesem Spielstand sollte es bis in die Schlussviertelstunde hinein bleiben, ehe Jermain Ibrahim per Strafstoßtor nach 76 Minuten für die Normannia ausglich. Nur vier Minuten später konnten die Gäste das Spiel dann komplett drehen. Luca Molinari erzielte in der 80. Minute den 2:1-Siegtreffer für den Tabellenfünften, der sich damit in seinem 13. Auswärtsspiel seinen achten dreifachen Punktgewinn sicherte.

