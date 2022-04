Ostergottesdienste in Gmünd: Welche Corona-​Regeln gelten?

Archiv-​Foto: fleisa

Zum dritten Mal finden die Ostergottesdienste unter Pandemie-​Bedingungen statt, wenngleich diesmal mit „entschärften“ Maßnahmen. Dass sich die Landeskirchen nicht auf eine gemeinsame Richtlinie einigten, sorgt für Irritation.

Samstag, 09. April 2022

Sarah Fleischer

Maskenpflicht bestehe weiterhin, ab sechs Jahren muss mindestens eine medizinische, ab 18 Jahren eine FFP2-​Maske getragen werden, heißt es in der bischöflichen Anordnung. Die Abstandsregel entfällt. Dekan Robert Kloker zeigt sich erfreut über die stückweise Rückkehr zur Normalität, mahnt aber dennoch zur Vorsicht.



Die evangelische Landeskirche indes hält an mehr Regeln fest: Auch hier gelte weiterhin eine Maskenpflicht sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Haushalten, erklärt Dekanin Ursula Richter von der evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd.

Dass in den Gottesdiensten wieder gesungen werden darf, freut beide Dekane: „„Das hat schon unheimlich gefehlt“, findet Richter.

Wann Ostergottesdienste stattfinden und ob es weiter Live-​Streams aus dem Augustiner und dem Münster geben wird, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.