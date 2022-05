Maibaumfest in Wißgoldingen

Fotos: gn

Nach zweijähriger Zwangspause wurde auch in Wißgoldingen wieder das traditionelle Maibaumfest gefeiert.

Sonntag, 01. Mai 2022

Gerhard Nesper

22 Sekunden Lesedauer



Dieses startete wie gewohnt um 10 Uhr mit dem Fassanstich am Fuße des von den Männern, Frauen und Jugendlichen der Feuerwehr aufgestellten 34 Meter hohen mit bunten Bändern geschmückten und mit Schnitzereien und ausgesägten Zunftzeichen versehenen Baum. Für die Unterhaltung der Gäste war der MV Harmonie Wißgoldingen unter der Leitung von Robert Glaser zuständig und für das leibliche Wohl war mit einem gewohnt reichhaltigen Angebot gesorgt.Mehr über die zahlreichen Maifeiern im Kreisgebiet steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

