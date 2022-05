Schauort Weißenstein: Museum im Schloss macht Mikro-​Tierchen sichtbar

Das Schloss Weißenstein beherbergt ein Museum mit Fotos, in denen sich Kunst und Wissenschaft begegnen. Dass sich Weißenstein Stadt nennen darf, hat maßgeblich mit einem Besuch in Prag zu tun.

Wäre Weißenstein heute noch eine eigenständige Ortschaft, sie wäre mit ihren 1006 Einwohnern mit Abstand die kleinste Stadt in Baden-​Württemberg.

Doch bereits 1974 hat sich der beschauliche Ort in den Tälern von Lauter, Mühl– und Josefbach mit dem benachbarten Nenningen zur Stadt Lauterstein zusammengeschlossen, die bei der jüngsten Zählung 2551 Menschen ihr Zuhause nannten. Im Landkreis Göppingen ist Lauterstein damit unter den Städten die zweitkleinste, hinter Wiesensteig (2034).

Im Stadtleben macht sich die Fusion mit der früher eigenständigen Gemeinde Nenningen am 1. Januar 1974 vielerorts bemerkbar. Das zeigt schon das Rathaus, das zwar in Nenningen, aber nicht etwa in der Ortsmitte steht, sondern als letztes Gebäude vor dem Ortsausgang Richtung Weißenstein.





