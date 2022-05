Zeltfest mit vielen Besuchern in Bettringen

Fotos: Johannes Zimmermann

Zwei Jahre konnte das beliebte Zeltfest der Bettringer Fußballer nicht stattfinden, am Wochenende gab es ein gelungenes Comeback.

Sonntag, 01. Mai 2022

Nicole Beuther

Der Auftakt der 34. Auflage fand am Samstagabend mit der Partyband „Members“ statt – viele junge Bettringerinnen und Bettringer waren zum Festzeltgelände beim Freibad gekommen, um endlich wieder gemeinsam in den Mai zu tanzen. Das war bei den aktuellen Party-​Hits aus den Charts, unvergessenen Oldies, volkstümlichen Schlagern und aktuellen Hits alles andere als schwer. Am Sonntagvormittag folgte dann der traditionelle Frühschoppen mit Bier vom Fass; später sorgte der Mittagstisch für Leckereien. Musikalisch umrahmt wurde der zweite Tag der Veranstaltung von Blasmusik. Alles in allem ein sehr gelungenes Comeback des heiß ersehnten Zeltfestes der SGB-​Fußballer.

