Christie’s: Rekord-​Preis für Leutze-​Gemälde erwartet

Am Donnerstag wird bei Christie’s in New York die dritte Fassung des Washington Crossing the Delaware (1851) vom Gmünder Emanuel Leutze (1816 – 1868) versteigert. Erwartet wird ein Rekord-​Preis.

Dienstag, 10. Mai 2022

Thorsten Vaas

Mehr über das Werk lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Zur Auktion gelangen Sie hier: Washington Crossing the Delaware.

Es ist die verkleinerte Replik, die Leutze mit seinem Schüler Eastman Johnson angefertigt hatte. Die Stadt Schwäbisch Gmünd kann leider nicht mitbieten, um die weltweit größte Sammlung an Leutze-​Werken im Museum im Prediger zu vergrößern, denn der Schätzpreis liegt bei 15 bis 20 Millionen USD.

