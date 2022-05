Gmünder Stadtarchiv übernimmt die „Sammlung Osten“

Foto: gäss

Sie füllt 105 Regalmeter und enthält unzählige Dokumente zu den Vertriebenen, die nach dem Krieg in Schwäbisch Gmünd eine neue Heimat gefunden haben. Das Problem: Die Stadt weiß noch gar nicht, wohin damit.

Dienstag, 10. Mai 2022

Alexander Gässler

Warum die Stadt die Sammlung übernimmt und wie aktuell das Thema Flucht heute wieder ist, lesen Sie am Dinestag in der Rems-​Zeitung.



Das Stadtarchiv platzt aus allen Nähten“, sagt OB Richard Arnold. Also tritt der Übernahmevertrag, den er am Montag mit Wilhelm Lienert, Vorsitzender des Vereins „Brücke nach Osten“, unterzeichnet hat, erst zum 1. Januar 2026 in Kraft. Bis dahin sollen in der Nähe des Stadtarchivs Räume gefunden werden. Für ein Haus der Geschichte in Gmünd, wie Arnold sagte.

