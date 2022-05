Bettringer Ultraläufer Walter Hösch ist Deutscher Meister

Foto: Manfred Hupka

Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 3:48:29 Stunden hat sich der Gmünder Athlet Walter Hösch von der SG Bettringen beim 50-​Kilometer-​Straßenlauf die deutsche Meisterschaft in der Altersklasse M 60 gesichert.

Mittwoch, 11. Mai 2022

Benjamin Richter

Hösch hatte sich das Rennen genau eingeteilt und hielt sich streng an seine Vorgaben. Diese lauteten, die ersten fünf Kilometer mit einer Zeit von 4:50 Minuten pro Kilometer anzugehen, dann ein Tempo von 4:40 bis 4:45 Minuten pro Kilometer bis zu Kilometer 30 zu laufen und die restlichen 20 Kilometer bis ins Ziel mit einer Zeit von 4:30 Minuten pro 1000 Meter und schneller.





Wie es Walter Hösch gelungen ist, seine Konkurrenten in Schach zu halten, und welche Bedeutung einem Zwischensprint sieben Kilometer vor der Ziellinie zukam, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11. Mai.



Ein hartes Stück Arbeit ist vor Ultraläufer Walter Hösch von der SG Bettringen gelegen, als er am Start– und Zielbogen im Stadion des MTV Wolfenbüttel gestanden ist. Im Rahmen des 37. Stadtgrabenlaufs des MTV Wolfenbüttel wurde in der beschaulichen Kleinstadt südlich von Braunschweig die Deutsche Meisterschaft im 50-​Kilometer-​Straßenlauf ausgetragen.Nur drei Wochen nach der erfolgreichen Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen im 100-​Kilometer-​Straßenlauf mit dem Gewinn des Vizemeistertitels wollte Walter Hösch auf der Kurzdistanz im Ultralauf erneut seine momentan hervorragende Form unter Beweis stellen. Die 50-​Kilometer-​Distanz ist die kürzeste Distanz im Ultralauf. Gefragt ist deshalb, ein hohes Tempo über die gesamte Streckenlänge durchzuhalten.

