Genug geimpft für sorgenfreien Herbst?

Die allgemeine Impfpflicht ist gescheitert, die Impfkampagne quasi zum Erliegen gekommen. Dabei lässt der Impfschutz bei Älteren mit der Zeit nach, und es sind auch noch zu wenige Menschen geboostert. Die Politik bereitet sich schon auf den dritten Coronaherbst vor.

Mittwoch, 11. Mai 2022

Thorsten Vaas

Ans Impfen denkt in Zeiten sinkender Inzidenzen kaum jemand. Dabei muss auf einen pandemiemäßig entspannten Sommer nicht zwingend der erste „normale“Herbst seit 2019 folgen.Wir beantworten die wichtigsten Fragen.Laut Robert-​Koch-​Institut (RKI) sind aktuell knapp 76 Prozent der Gesamtbevölkerung grundimmunisiert, knapp 60 Prozent sind geboostert. Laut RKI werden nicht alle Impfungen gemeldet,deshalb liegen die tatsächlichen Werte höher. Die zweite Auffrischimpfung haben nur etwas mehr als fünf Prozent aller Einwohner erhalten. Sie ist neben Menschen mit schwachem Immunsystem aber vor allem für Ältere relevant. Bei den über 60-​Jährigen sei „eine steigende Inanspruchnahme der zweiten Auffrischimpfung zu beobachten“, so das RKI in seinem jüngsten Coronawochenbericht.

