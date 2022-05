Gmünder Schwimmer überraschen bei Süddeutschen Meisterschaften

Foto: SVG

So erfolgreich wie als Verein seit 50 Jahren nicht: Bei den Süddeutschen Meisterschaften in Riesa holen Marie Fuchs, Ida Schneider und Paula Fuchs vom Schwimmverein Gmünd jeweils eine Goldmedaille im Einzel. Dazu konnte der SVG gleich drei Staffelsiege feiern.

Mittwoch, 11. Mai 2022

Benjamin Richter

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



So erfolgreich war der Schwimmverein Gmünd bei Süddeutschen Meisterschaften seit über 50 Jahren nicht mehr: Drei Staffeltitel über 4 x 100 Meter Lagen und 4 x 100 Meter Freistil bei den Damen sowie 4 x 100 Meter Freistil im Mixed (zwei Frauen, zwei Männer), drei Einzelmeisterschaften in der offenen Wertung durch Marie Fuchs über 50 Meter Schmetterling, Paula Fuchs über 100 Meter Schmetterling und absolut sensationell Ida Schneider über 100 Meter Freistil.

Dazu noch acht Goldmedaillen in den Jahrgangswertungen und eine Reihe von beachtlichen Podestplätzen. „Ich bin total happy, wie unsere Mädels und Jungs den dreitägigen Härtetest in Riesa gemeistert haben“, jubelt Dany Fuchs. Die Co-​Trainerin und dreifache Schwimmerinnen-​Mutter musste bei diesem Wettbewerb die Betreuung und das Coachen des SVG-​Teams allein stemmen, weil der hauptamtliche Trainer Björn Koch in seiner Funktion als Bundestrainer der Gehörlosen mit der deutschen Nationalmannschaft in Caxias do Sul im Süden Brasiliens bei den Deaflympics, den Weltspielen der Gehörlosen, weilte.

Per Skype standen Fuchs und Koch trotz Zeitverschiebung ständig in Kontakt – es gab in Bezug auf die richtigen Staffelaufstellungen einiges zu besprechen. „Und wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen“, bilanzierte Dany Fuchs.





Welche Leistungen die Co-​Trainerin zu dieser Einschätzung geführt haben und in welchem Wettbewerb das gesamte Podest fest in SVG-​Hand war, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



138 Aufrufe

252 Wörter

32 Minuten Online



Beitrag teilen