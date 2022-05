Richtfest: Neuer Kindergarten in Waldstetten

Zimmermann Jonas Blessing beim Richtspruch. Foto: gn

Vom Spatenstich bis zum Richtfest in nicht einmal fünf Monaten – das kann sich sehen lassen. Bis der neue Kindergarten in Waldstetten fertig ist, werden aber noch ein paar Monate vergehen.

Mittwoch, 11. Mai 2022

Thorsten Vaas

38 Sekunden Lesedauer



Der Kindergarten sei zunächst für zwei Gruppen gedacht, eine Gruppe für Kinder bis drei Jahren und die zweite für Kinder von drei bis sechs Jahren. Das Besondere dabei: Der Kindergarten kann bei Bedarf um weitere zwei Gruppen erweitert werden. In die Planungen seien außer dem Gemeinderat auch die Eltern, die künftige Leitung des Vereins und die Rentenretter mit involviert gewesen. Wenn alle an einem Strang ziehen, könne so etwas Großes entstehen, sagte Bürgermeister Michael Rembold, der die Baumaßnahme als Meilenstein bezeichnete. Mit der Investition in Kinder und Jugendliche lege man die Grundlage für die Zukunft. Es könnte sein, dass man Mitte Dezember die Einweihung feiern werde.

