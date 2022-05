Gmünder Para-​Boccia-​Team trainiert mit Deutschem Meister

Bundestrainer Thomas Keller ist der Einladung der vor wenigen Monaten gegründeten Gmünder Para-​Boccia-​Gruppe in die Sporthalle der Rauchbeinschule gefolgt. Der gemeinsamen Trainingsstunde mit Sportlern des amtierenden Deutschen Meisters TV Markgröningen sollen bald weitere folgen.

Donnerstag, 12. Mai 2022

Benjamin Richter

Sehr gern sei er daher der Einladung der Gmünder gefolgt, erklärte Thomas Keller, mit dem die Sportler um Sadowski auch den Para-​Boccia-​Bundestrainer und Fachwart Boccia des Württembergischen Behinderten– und Rehabilitationssportverbandes (WBRS) in ihrer Trainingsstätte begrüßen konnten.





Behutsam legt Roland Tröndle den Lederball auf das obere Ende der in den Deutschlandfarben lackierten Holzrampe. Er steht mit dem Rücken zum Bocciafeld, das in der Sporthalle der Gmünder Rauchbeinschule mit Hütchen abgesteckt ist, und weiß nicht, wo die weiße Zielkugel, der sogenannte Jack, liegt. Darf er auch nicht, denn Tröndle spielt nicht selbst, sondern steht Ilker Icöz als Rampenassistent zur Seite. Der 27-​Jährige, der im Rollstuhl sitzt, gibt Tröndle Anweisungen, wie die Rampe ausgerichtet werden soll, und setzt die rote Kugel seines Teams dann mithilfe eines Schlägers in Bewegung.Neben Icöz und Tröndle ist am Dienstagabend auch Thomas Keller aus Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) angereist, um zum ersten Mal gemeinsam mit der jungen Gmünder Para-​Boccia-​Gruppe zu trainieren. In dieser Sportart ist der TV Markgröningen landesweit nicht nur aufgrund seines Deutschen Meistertitels aus dem vergangenen Jahr ein Vorreiter. Er steht bislang allein auf weiter Flur: Bis Jörg Sadowski, der Geschäftsführer der Lebenshilfe Schwäbisch Gmünd, ein Trainingsangebot in der Stauferstadt in die Wege leitete, wurde der Sport in Baden-​Württemberg von keiner anderen Mannschaft betrieben.

