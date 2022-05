Ausflugstipp: Im Limesmuseum Aalen das Erbe der Römer entdecken

Das größte Museum am Limes in Süddeutschland zeigt mehr als 1200 spektakuläre Originalfunde und präsentiert Informationen zu allen Themen rund um die Römerzeit auf 1500 Quadratmetern.

Samstag, 14. Mai 2022

Benjamin Richter

Ausführlich beschrieben wird das Limesmuseum Aalen, wie viele andere Ausflugstipps, unter deine​-ostalb​.de, und hier ist das kulturelle Highlight ebenfalls zu finden. Auch auf komoot wird das Limesmuseum Aalen erwähnt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.

Besucherinnen und Besucher tauchen dabei in das Leben am Limes vor 1800 Jahren ein. Neben der umfangreichen Dauerausstellung zeigt der zweite Teil der Ausstellung eine archäologische Entdeckungsreise entlang des Limes auf dem Gebiet des heutigen Baden-​Württemberg. Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ lädt das Aalener Limesmuseum am Sonntag, den 15. Mai, von 11 bis 16 Uhr zu einem Besuch am Internationalen Museumstag ein.

