Kindergarten Hussenhofen: Ortschaftsrat möchte eine temporäre Kleingruppe

Foto: www.helenesouza.com_pixelio

Die Bedarfsplanung für die Kindergärten St. Katharina in Hussenhofen und Rappelkiste in Zimmern beschäftigte Ortsvorsteher Josef Heissenberger und die Mitglieder des Ortschaftsrates in ihrer jüngsten Sitzung. Es gibt zusätzlichen Bedarf an Betreuungsplätzen, aber die Personalsituation setzt hier klare Grenzen.

Samstag, 14. Mai 2022

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer



Über die Kindergarten-​Situation in Hussenhofen berichtet die RZ in der Samstagausgabe, zu lesen auch im iKiosk.



Die Situation ist in Hussenhofen wie auch in den anderen der insgesamt 56 Einrichtungen der Stadt Schwäbisch Gmünd herausfordernd: Kinder besuchen immer früher eine Einrichtung, gleichzeitig macht der Personalmangel den Trägern zu schaffen und die Zeit der Pandemie hat Spuren hinterlassen. Die Schaffung einer temporären Kleingruppe könnte nach Ansicht des Ortschaftsrats in Hussenhofen eine gewisse Entspannung der Situation bringen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



214 Aufrufe

119 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen