Reportage: Inges Reiseblog

Foto: Nagel privat

„Aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du auch was Schönes bauen.“ Getreu diesem Motto führte Ingeborg Nagels Weg der Genesung sie zum Reisen und schließlich zum Bloggen. Seit 2019 zeigt die gebürtige Gmünderin auf „Inges Reiseblog“ nicht nur, wie schön es in Prag oder Italien ist, sondern auch, was die Ostalb alles zu bieten hat.

Samstag, 14. Mai 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



„Wir saßen zusammen am Tisch, da habe ich den Gedanken zum ersten mal laut ausgesprochen“, erinnert sich Ingeborg Nagel, genannt Inge. „Was, wenn ich die ganzen Fotos von meinen Reisen nicht nur auf meinem Rechner horte, sondern einen Blog damit fülle?“ So erblickte „Inges Reiseblog“ das Licht der Welt.

Was ursprünglich als Therapie nach einer Krankheit startete, ist mittlerweile zu einer Vollzeit-​Beschäftigung für Inge geworden. Unterkunft buchen, Sehenswürdigkeiten und deren Geschichte recherchieren, Touren planen und Öffnungszeiten herausfinden — die Reise will gründlich vorbereitet sein. Stets dabei: Die Kamera und ihr Partner, der ebenfalls leidenschaftlich fotografiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 330 Beiträge, illustriert mit unzähligen Bildern zählt der Blog mittlerweile.



So gern sie reise, so sehr liebe sie doch auch ihre Heimat, sagt Inge. Daher ist auf ihrem Blog ein ganzes „Meine Heimat“-Ressort entstanden: Ausflugstips und Sehenswürdigkeiten im Remstal und in Schwäbisch Gmünd sowie viel Wissenswertes rund um die Staufer.







In welche Stadt Inge sich verliebt hat, was auf Reisen nie fehlen darf und wo es als nächstes hingeht, erfahren Sie am Samstag im Wochenende der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich als E-​Paper am iKiosk

Die Idee kam — wie sollte es anders sein — auf Reisen, bei einem Urlaub in Bad Königsfeld in Unterfranken.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



95 Aufrufe

268 Wörter

20 Minuten Online



Beitrag teilen