Vandalismus führt zu Schließung des Himmelsstürmer in Wetzgau

Der Zugang zum Turm bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Foto: ws

Samstag, 14. Mai 2022

Nicole Beuther

Kaum hat die Turm-​Saison beim Himmelsstürmer nach zweijähriger Corona-​Schließung wieder begonnen, sind die Verantwortlichen des Freundeskreises Himmelsstürmer gezwungen, den Aussichtsturm wieder zu schließen. Grund dafür sind Vandalismus und verheerende Schmierereien. Unter anderem hat der Vorsitzende, nach Hinweisen des benachbarten Spielegolf-​Betreibers, am Abend des vergangenen Freitag verwüstete Stellen im Turm vorgefunden. Unter anderem haben unbekannte Täter vier Feuerlöscher geleert, deren Löschmaterial nunmehr auf etlichen Plattformen des Turms verstreut ist. Hinzu kommen Schmierereien auf Tafeln und Wänden. Kopfschüttelnd dokumentiert der Vorsitzende des Vereins, Dr. Werner Schlummer, diese Auswüchse an Vandalismus.„Natürlich haben wir gleich die Polizei informiert, die den Sachverhalt vor Ort aufgenommen hat“, erläutert der Vorstand das Geschehen. Ob polizeiliche Ermittlungen Erkenntnisse zum Tathergang und zu den mutmaßlichen Tätern liefern werden, bleibe nun abzuwarten, ergänzt Schlummer. Auf jeden Fall müssen die beschädigten und beschmutzten Stellen gründlich gereinigt werden. Dies werde einige Tage in Anspruch nehmen, bittet der Vorsitzende um Verständnis. Beim weiteren Vorgehen denkt er auch daran, dass das Löschmaterial fachmännisch von der Feuerwehr entsorgt werden soll. Entsprechende Kontakte zur Freiwilligen Feuerwehr Wetzgau sind hergestellt. Auch diese Maßnahme werde nicht von heute auf morgen geschehen können. „Wenn wir das Wahrzeichen im Himmelsgarten wieder öffnen können, werden wir dies natürlich unverzüglich bekannt geben,“ teilt Werner Schlummer mit.

