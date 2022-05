Von der Entstehung eines Reise-​Blogs und der kleinsten Bank im Land

Foto: Ursula Dubisar

Die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung bietet einige spannende Geschichten. Aber auch gelungene Leserfotos, meinungsstarke Briefe und zahlreiche Vereinsberichte sind darin zu finden.

Samstag, 14. Mai 2022

Benjamin Richter

Weil man ja nie weiß, wann einem bei der Wanderung ein schillernder Vogel im eleganten Federkleid vor die Linse flattert, lohnt es sich, die Kamera griffbereit zu halten. Wer ein Landschaftsfoto knipsen möchte, braucht zwar kein perfektes Timing, dafür sollte möglichst das Wetter mitspielen.Das tut es an diesem Wochenende voraussichtlich, so dass sommerlichen Schnappschüssen nichts im Wege steht. Davon hat auch Ingeborg Nagel einige in ihrer Sammlung. Statt ihre Reisefotos nur auf dem Rechner zu horten, beschloss sie vor rund drei Jahren, einen Blog im Internet damit zu füllen. Seitdem sind auf „Inges Reiseblog“ rund 330 Reiseberichte erschienen, wovon die aktuelle Reportage in dieser Beilage handelt.Als Schauort stellt sich diese Woche der Göppinger Stadtbezirk Maitis vor, der mit einigen Superlativen aufhorchen lässt: Das 700-​Seelen-​Dorf verfügt nicht nur über die größte Jugendfeuerwehr im Landkreis, sondern mit der Raiffeisenbank Maitis auch über Baden-​Württembergs kleinstes Kreditinstitut. Und es gibt noch einiges mehr zu entdecken.Griffbereit haben auch die Leserinnen und Leser wieder ihre Kameras gehalten, deren schönste Schnappschüsse in dieser Beilage ebenso zu finden sind wie meinungsstarke Leserbriefe und die Berichte der Vereine von Versammlungen und Veranstaltungen. Wie immer darf auch der Rätselspaß nicht fehlen – vielleicht ja als Belohnung für ein besonders gelungenes Naturfoto.

