Freibäder im Ostalbkreis: Sommerlicher Start in die Saison

Impressionen aus dem Bettringer Freibad. Foto: zi

Schwimmen und Sonne tanken – das ist in den Freibädern der Region wieder ganz ohne Corona-​Beschränkungen möglich. Und auch das Wetter zeigt sich pünktlich zum Start in die Badesaison von seiner besten Seite.

Sonntag, 15. Mai 2022

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



In den Freibädern in Gmünd und Bettringen hat die Saison bereits am 8. Mai begonnen, die Freibäder in Schechingen und Heubach haben bei schönstem Badewetter ihre Türen an diesem Wochenende geöffnet. Einzig die Waldstetter müssen sich noch eine Woche gedulden, ehe hier der Sprung ins kühle Nass erfolgen kann.





Die RZ hat die wichtigsten Infos zu den Bädern in der Region zusammengefasst, zu lesen in der Montagausgabe.

