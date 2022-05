Kidical Mass: Fahrraddemo für Kinder und Jugendliche auch in Gmünd

Foto: Thomas Schäfer

Wenn über 200 Orte und Städte weltweit in 15 Ländern an der Kindervariante der Aktion „Critical Mass“ teilnehmen, dann darf Schwäbisch Gmünd natürlich nicht fehlen. Mit in die Wege geleitet wurde das ganze vom Aktionsbündnis „Kinder aufs Rad“. Und es waren viele, die am Samstag zum Ausgangspunkt bei der „Eule“ kamen.

Sonntag, 15. Mai 2022

Nicole Beuther

Rund 60 Erwachsene und 20 Kinder fuhren pünktlich um 14 Uhr los und begaben sich auf den Weg einmal um die Kernstadt. Das Ziel: Der Johannisplatz. „Wir wollen, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbständig mit dem Fahrrad bewegen können“, so der Slogan der „Kidical Mass“. Über die Fahrraddemo berichtet die RZ in der Montagausgabe.

