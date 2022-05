Polizei sucht Zeugen: Unbekannter prallt bei Lorch in Leitplanken

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstag auf der B29 zwischen Gmünd und Lorch ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte in die Leitplanken und entfernte sich von der Unfallstelle.

Sonntag, 15. Mai 2022

Nicole Beuther

Der Fahrzeuglenker kam auf Höhe Lorch Goldwasen aus bislang unbekannter Ursache vermutlich ins Schleudern und prallte dort in die Leitplanken. Er verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeuglenker nachzukommen. Bei dem Unfallfahrzeug müsste es sich um ein schwarzes Fahrzeug handeln, welches vermutlich am Licht und am Reifen beschädigt sein müsste. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07171/​358 – 0 zu melden.

