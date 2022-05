Gotteszell: Parfüm löst Rauchmelder aus

Gleich zum zweiten Mal ist die Gmünder Feuerwehr am Montag — nach einem Ball-​Volltreffer auf einen Feuermelder in einer Sporthalle am Morgen –zu einem Alarm gerufen worden. Diesmal am Abend in die Justizvollzugsanstalt Gotteszell.

Montag, 16. Mai 2022

Sarah Fleischer

Im Gmünder Frauengefängnis Gotteszell in der Herlikofer Straße löste ein Alarm über die automatisch Brandmeldeanlage einen größeren Einsatz aus.

Befürchtet wurde eine heikle Situation, weshalb die Gmünder Feuerwehr sicherheitshalber durch Stadtteil-​Feuerwehren verstärkt wurde. Doch diesmal gab es am Montagabend schnell absolutes Aufatmen — im wahrsten Sinne des Wortes: Übermässiger Parfüm-​Gebrauch hatte einen Rauchmelder aktiviert und den Alarm ausgelöst.

