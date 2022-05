Momente der Staufersaga: Wer sind die „Macher“ in Gmünd?

Die Staufersaga in Gmünd war und ist eine Teamleistung – und dies macht diese Inszenierung zu etwas, das seinesgleichen sucht. Im Rahmen der RZ-​Serie zur Aufführung „Momente der Staufersaga“ geht es in der aktuellen Folge um die Personen, die bei der Inszenierung die Fäden in der Hand halten.

Dass aus der Staufersaga im Jahr 2022 im Rahmen der Europäischen Staufertage keine dritte Aufführung 1:1 wurde, sondern eine echte Neuinszenierung (bei der die bekannten Kapitel aus der Historie des Staufergeschlechts in die Zeitreise einer modernen Familie integriert werden) hat alle Beteiligten sehr gereizt — nicht zuletzt Gerburg Maria Müller und Michael Schaumann, die beide gemeinsam Regie führen, und den Autor des neuen Scripts, Pat Mueller. Unvergessen ist in diesem Zusammenhang natürlich Stephan Kirchenbauer-​Arnold, ohne den es die Staufersaga nicht geben würde.





