Mondfinsternis über Gschwend

Foto: Wolfgang Pfister

Frühaufsteher konnten am Montagmorgen mit etwas Glück eine totale Mondfinsternis beobachten — von Gschwend aus sah man zumindest einen Teil des Schauspiels am Himmel.

Montag, 16. Mai 2022

Thorsten Vaas

Um 4.50 Uhr war die beginnende Mondfinsternis von Gschwend aus noch gut zu beobachten. Das linke obere Drittel des Erdtrabanten war schon in den Erdschatten gerückt. Dann kam ein dichtes Wolkenband über dem Horizont näher und wenige Minuten später war das selten zu beobachtende Himmelsspektakel eingetaucht und verschwunden. Für Beobachter aus Deutschland begann die totale Mondfinsternis gegen 5.29 Uhr. In manchen Teilen Deutschlands war das Naturspektakel nur als partielle Mondfinsternis zu sehen.Die nächste totale Mondfinsternis, die sich von Deutschland aus beobachten lässt, ist am 7. September 2025 um 18.12 Uhr. Der Mond wird total verfinstert aufgehen.

