Motorradkontrollen im Dienste der Verkehrssicherheit

Das Polizeipräsidium Aalen hat in drei Landkreisen an verschiedenen Stellen die Biker unter die Lupe genommen und zieht nun Bilanz . Im Ostalbkreis wurden 72 Verstöße gegen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit registriert. Auch das Überholen hatte die Polizei im Blick und betont in diesem Zusammenhang, dass solche Kontrollen im Dienste der Verkehrssicherheit und der Vermeidung von Unfällen erfolgen.

Montag, 16. Mai 2022

Gerold Bauer

Welche konkreten Verstöße bei diesen Kontrollen festgestellt wurden — das lesen Sie am 17. Mai in der Rems-​Zeitung!



Immer wieder — und zu Beginn der Saison, wenn vielen Fahrerinnern und Fahrern nach dem Winter noch die Routine fehlt, besonders häufig — enden Motorradtouren mit schweren Unfällen. Das Kochertal ist aufgrund der gut ausgebauten Fahrbahn und der vielen Kurven eine beliebte, aber auch unfallträchtige Strecke. Besonders bei Unfällen, an denen Motorräder beteiligt sind, hängt es oft vom Zufall ab, ob es im Zuge des Unfalls zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen kommt.

